Trabzonspor UEFA'da gruptan nasıl çıkar

Tecrübeli hoca, Avrupa'da ise deplasmanda hiç kazanamadı. Başarılı teknik adam, 100. maçında Sırbistan'da bir ilki başarıp, üst turun kapısını aralamak istiyor.

10 Kasım 2020'de Bordo Mavili takımın başına geçen Abdullah Avcı, tarihi lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 yıllık sürece 2 de Süper Kupa sığdırdı. Tecrübeli hoca, artık gözünü Avrupa'da başarıya dikti. Bu doğrultuda Perşembe gecesi Sırbistan'da oynanacak Kızılyıldız karşılaşması çok önemli. Fırtına, zorlu deplasmanda kazanıp, turun kapısını aralamak istiyor. Avcı, aynı zamanda 100. maçını zaferle taçlandırmayı hedefliyor...

Öyle ki Trabzonspor 'da Süper Lig , Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere toplam 99 maça çıkan başarılı teknik adam, Perşembe günü 'dalya' diyecek. Geride kalan 99 maçta Avcı'nın 55 galibiyet ve 30 beraberliği bulunuyor. Trabzonspor, deneyimli hoca yönetiminde sadece 14 kez yenildi. Ligde 81 maçta 2,06'lık puan ortalaması yakalandı.

Bordo-Mavililer, Avrupa Kupaları'nda deplasmanda çıktığı 5 maçta ise hiç kazanamadı. Molde ile 1-1 berabere kalan Fırtına, Roma, Kopenhag, Ferencvaros ve Monaco'ya yenildi. Avcı, 100. maçında Sırbistan'da galibiyete uzanıp, bir ilki başarmak amacında. Trabzonspor, Akyazı'da mağlup ettiği Kızılyıldız'ı kendi evinde de yenmekten başka bir şey düşünmüyor.



İŞTE GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ

Avrupa Ligi'nde grupta ilk 4 maçta 6 puan toplayan Trabzonspor, 2'de 2 yaparsa lider olarak çıkabilir. Ferencvaros, Perşembe günü Monaco'yu yenerse 4 puan da üst tur için yetiyor. İşte ihtimal hesapları...

- Bu hafta Ferencvaros Monaco maçı berabere biter ve Trabzonspor 2 maçını da kazanırsa lider olarak gruptan çıkar.

- Ferencvaros, Monaco'yu yenerseson 2 maçta temsilcimize 4 puan gruptan çıkmak için yeterli. 2'de 2 yaparsak, Bordo-Mavililer'in Ferencvaros karşısında alacağı en az iki farklı galibiyetler bizi yine lider yapar.

- Monaco, Ferencvaros maçından galibiyetle ayrılırsa, Trabzonspor'un da Kızılyıldız'ı yenmesi son haftaya 3 takımın 9 puanla girmesi demek olur. Fırtına'ya, Ferencvaros karşısında alınacak galibiyet üst tur için yeterli olur. Liderlik şansı Monaco'nun puan kaybetmesi ya da 2'li averajda Fransızlar'la puan ve gollerimiz eşit olduğu için genel averaja kalır.

- Son hafta maçları tamamlandığında 10 puanla Trabzonspor, Ferencvaros ve Monaco'nun eşitleme ihtimali var. Bu durumda bu 3 takımın arasındaki puan cetvelinde Ferencvaros 7 puanla lider, Monaco 6 puanla 2. olurken, Trabzonspor ise 4 puanla Konferans Ligi'ne kalıyor.



AVCI'NIN BAŞARILARI

- Trabzonspor'u 37 yıl sonra ligde şampiyon yaptı.

- Trabzonspor'da 2019- 2020'deve2021-2022'de Süper Kupa kazandı.

- Bordo-Mavililer'in 1979- 1980'deki 28 haftalık liderlik rekorunu 41yıl sonra geride bıraktı ve tam 30 hafta ligin zirvesinde kaldı.

- Trabzonspor; ligde iç sahada 30 maçtır kaybetmiyor. Avcı; en son 29 Ekim1988 ile 7 Nisan 1991'deki 43 maçlık serinin ardından Trabzonspor'a 31 yıl sonra en uzun serisini yaşatıyor.

- 17 sezon sonra Trabzonpor'a en uzun galibiyet serisini yaşattı. Fırtına en son 2003-2004'te 11 maç üst üste kazanmıştı, Avcı'yla geçen sezon 8 ve 15. haftalar arası 8 galibiyet aldı.

- Bu 8 maçlık galibiyet; Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük kariyerindeki en uzun seri oldu.

- Trabzonspor'a tarihinin deplasmandaki en uzun serisini yaşattı. Avcı'lı Fırtına'nın; tam24 maç üst üste rakip sahada bileğini büken olmadı.

- Geçen sezon içinde farklı haftalarda tekrarlanan en büyük farkları attı. Tarihte şampiyonluğa gittiği sezonda üç büyüklerle aynı anda arayı en çok açan teknik adam yine Abdullah Avcı'ydı!