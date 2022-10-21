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  • Rambo Okan 3 bin Trabzonspor taraftarına dava açtı. Kazanırsa milyonerler listesine girecek

Rambo Okan 3 bin Trabzonspor taraftarına dava açtı. Kazanırsa milyonerler listesine girecek

Rambo Okan bu kez tazminat davasıyla gündeme geldi

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:00
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Yeter artık diyerek isyan etti. 3 bin Trabzonsporlu'ya dava açtı. Rambo Okan milyoner olursa ne yapacağını açıkladı

Rambo Okan 3 bin Trabzonspor taraftarına dava açtı. Kazanırsa milyonerler listesine girecek
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Fenerbahçe tribünlerinin ünlü ismi 'Rambo Okan' adıyla tanınan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava edeceğini açıkladı.Show TV'ye konuşan Rambo Okan yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine edilen küfürlerden artık yıldığını ve maddi tazminat davası açmaya karar verdiğini söyledi.

Avukatıyla birlikte konuşan Rambo açıklamasında, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar." açıklamasını yaptı.
"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak" sözlerini kullanan Rambo Okan'ın açacağı tüm davaları kazanması halinde 10 milyon Türk Lirası'na yakın bir para kazanma ihtimali bulunuyor.


Özellikle Boğaz Köprüsü'nde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını kestiği görüntüleri yayınlamasının ardından kendisine edilen küfürlerin arttığını söyleyen Rambo Okan, tazminat davasını kazanırsa ne yapacağının sorulması üzerine "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım" cevabını verdi.

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a.y
21.10.2022 11:47
Avukatı küçüğümüz Ali mi tuttu  
 
Murat aslan
21.10.2022 11:20
Rambo okan kazanacağı tazminatla fenerbahceye iyi bir santrfor alır  
 
HUKUK OKUMADIK
21.10.2022 11:08
Trabzonsporun Bayrağını kestiği için TrabzonSpor severler dava açsa ödeyebilecek miydi? Sebepsiz Zenginleşme. Alakası yok ama Nefsi müdafaaya nefsi müdafaa olmaz. Müsebbip kendisi.Övme amacım yok.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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