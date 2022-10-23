Trabzonspor'un Sivasspor'u nasıl zar zor yendiğini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI
Haftalardır söylüyoruz;
Trabzonspor kolay kazanmak istiyorsa
Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius gitmişken;
Edin Visca da sakatken
Kanat oyuncu tercihlerinde
Enis Bardhi ve Mahmoud Trezeguet'yi birlikte kullanmalı...
Kızılyıldız ve Monaco maçları böyle kazanıldı..
Ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı ne yapıyor?
Umut Bozok ve Maxi Gomez'i çift santrfor oynatıp
Orta sahasını etkisiz kılıyor...
Bereket dakikalar 9'u gösterirken
Orta sahadan 60 metrelik mesafe kaydeden Marek Hamsik'in
25 metreden vuruşu "kazara" gol oluyor da
Trabzonspor zar zor 1-0 kazanıyor...
Marek Hamsik güzel gol attı tamam;
Anastasios Bakasetas'ın dönen topunu iyi takip etti eyvallah;
Ancak Sivassporlu futbolcuların Slovak yıldıza
Önlem almaması da şaka gibi..
Sivasspor'da anlamadığım nokta
Max Gradel ve Isaac Cofie neden ilk 11'de yoklar?
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay;
Max Gradel'i dinlendirmek isteyebilir;
Ancak ikinci bölgede Isaac Cofie olsa
Belki de bu gol olmayacaktı..
Kırmızı beyazlılar Mustapha Yatabare ve Clinton N'jie ile goller kaçırdı
Kaleci Uğurcan Çakır ve direkler
Trabzonspor'un can simidi oldu adeta..
Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay'ın oyuncu değişiklikleri
"Al birini vur ötekine" dedirtti...
Trabzonspor'da 57'de Umut Bozok'un yerine Enis Bardhi'nin girmesi gerekirken
Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürerek takımını daha da kısırlaştırdı..
74'deyse bu kez Anastasios Bakasetas ve Marek Hamsik'i kenara alarak
Trabzonspor'un üretimini mucizelere bırakıyordu...
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da
Orta sahada takımın en iyisi Clinton N'jie'yi çıkarıp
Karol Angielski ve Mustapha Yatabare'yi çift santrfor yapınca
Uzaktan şutlar atan Isaac Cofie'yi hç düşünmeyince
Kırmızı-beyazlıların maçı kazanma şansı kalmıyordu...
Sadece Trabzonspor adına Maxi Gomez; Enis Bardhi
Ve Marc Bartra'nın uzaklardan cılız vuruşlarını
Kaleci Ali Şaşal Vural karşılıyordu...
Sonuç olarak Trabzonspor sıkıntılar yaşadığı maçta
Marek Hamsik'in golü ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarıyla
Sivasspor'u 1-0 yendi ve haftayı kayıpsız atlattı..
Trabzonspor'a Kızılyıldız deplasmanında;
Sivasspor'a da Cluj karşısında başarılar diliyorum..
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