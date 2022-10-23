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  • Trabzonspor'un Sivasspor'u nasıl zar zor yendiğini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Trabzonspor'un Sivasspor'u nasıl zar zor yendiğini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı, Trabzonspor Sivasspor maçını değerlendirdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 09:46
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Ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı ne yapıyor. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Trabzonspor'un Sivassspor'u nasıl zar zor yendiğini açıkladı

Trabzonspor'un Sivasspor'u nasıl zar zor yendiğini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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TANSU SARI

Haftalardır söylüyoruz;

Trabzonspor kolay kazanmak istiyorsa

Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius gitmişken;

Edin Visca da sakatken

Kanat oyuncu tercihlerinde

Enis Bardhi ve Mahmoud Trezeguet'yi birlikte kullanmalı...

Kızılyıldız ve Monaco maçları böyle kazanıldı..

Ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı ne yapıyor?

Umut Bozok ve Maxi Gomez'i çift santrfor oynatıp

Orta sahasını etkisiz kılıyor...

Bereket dakikalar 9'u gösterirken

Orta sahadan 60 metrelik mesafe kaydeden Marek Hamsik'in

25 metreden vuruşu "kazara" gol oluyor da

Trabzonspor zar zor 1-0 kazanıyor...

Marek Hamsik güzel gol attı tamam;

Anastasios Bakasetas'ın dönen topunu iyi takip etti eyvallah;

Ancak Sivassporlu futbolcuların Slovak yıldıza

Önlem almaması da şaka gibi..

Sivasspor'da anlamadığım nokta

Max Gradel ve Isaac Cofie neden ilk 11'de yoklar?

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay;

Max Gradel'i dinlendirmek isteyebilir;

Ancak ikinci bölgede Isaac Cofie olsa

Belki de bu gol olmayacaktı..

Kırmızı beyazlılar Mustapha Yatabare ve Clinton N'jie ile goller kaçırdı

Kaleci Uğurcan Çakır ve direkler

Trabzonspor'un can simidi oldu adeta..

Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay'ın oyuncu değişiklikleri 

"Al birini vur ötekine" dedirtti...

Trabzonspor'da 57'de Umut Bozok'un yerine Enis Bardhi'nin girmesi gerekirken

Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürerek takımını daha da kısırlaştırdı..

74'deyse bu kez Anastasios Bakasetas ve Marek Hamsik'i kenara alarak

Trabzonspor'un üretimini mucizelere bırakıyordu...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da

Orta sahada takımın en iyisi Clinton N'jie'yi çıkarıp

Karol Angielski ve Mustapha Yatabare'yi çift santrfor yapınca

Uzaktan şutlar atan Isaac Cofie'yi hç düşünmeyince

Kırmızı-beyazlıların maçı kazanma şansı kalmıyordu...

Sadece Trabzonspor adına Maxi Gomez; Enis Bardhi 

Ve Marc Bartra'nın uzaklardan cılız vuruşlarını

Kaleci Ali Şaşal Vural karşılıyordu... 

Sonuç olarak Trabzonspor sıkıntılar yaşadığı maçta

Marek Hamsik'in golü ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarıyla

Sivasspor'u 1-0 yendi ve haftayı kayıpsız atlattı..

Trabzonspor'a Kızılyıldız deplasmanında;

Sivasspor'a da Cluj karşısında başarılar diliyorum..

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