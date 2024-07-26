İşte yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun elindeki liste

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
İşte yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun elindeki liste

Fahrettin Koca’nın görevden alınması sonrası Sağlık Bakanlığı koltuğuna getirilen Kemal Memişoğlu’nun ilk icraati ortaya çıktı. İşte detaylar…

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Kabinede hem de Saray'da değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden biri, Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu'nun getirilmesi oldu.

MEMİŞOĞLU'NUN İLK İCRAATI BELLİ OLDU

Görevine bu sorunlarla başlayan Memişoğlu, ilk olarak "sağlıktan anlayan" kişileri topladı ve onlara "Sizce ne yapmalıyız, sorun nereden kaynaklanıyor?" diye sordu. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın "Yeni bakanın elindeki sorun listesi: Şehir Hastaneleri tam kabus" başlıklı yazısında, Memişoğlu'nun Koca'dan devraldığı sorunlar listesi yer aldı..

Memişoğlu'nun stratejik bir adım atarak, TBMM Sağlık Komisyonu üyelerini ve eski sağlık bakanlarını davet edip, öncelikli sorunlar listesi yaptığı iddia edildi.

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ŞEHİR HASTANELERİ SORUNU

Bakan Memişoğlu'na aktarılan ortak sorunlardan biri şehir hastaneleriydi. Babacan, hastanelerin kötü yönetildiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

ÇÖZÜMDE 'ESKİYE DÖNÜŞ' SİNYALİ

Memişoğlu'nun danıştığı kişilerin çözüm önerisi ise eski sisteme dönüş oldu. Babacan, toplantılarda şunların dile getirildiğini aktardı:

  • Aile hekimlikleri, tüm teknik donanıma sahip güçlü polikliniklere dönüştürülmeli.
  • Eski sağlık ocağı sistemine benzer yapılar kurulmalı.
  • Sağlık personeli takviyesi sağlanmalı.
  • Şehir hastanelerine ihtiyaç dışındaki akış önlenmeli.
  • Semt poliklinikleri gece gündüz hatta hafta sonu hizmet verir hale getirilmeli.

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