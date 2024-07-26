İşte yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun elindeki liste

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Kabinede hem de Saray'da değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden biri, Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu'nun getirilmesi oldu.

MEMİŞOĞLU'NUN İLK İCRAATI BELLİ OLDU

Görevine bu sorunlarla başlayan Memişoğlu, ilk olarak "sağlıktan anlayan" kişileri topladı ve onlara "Sizce ne yapmalıyız, sorun nereden kaynaklanıyor?" diye sordu. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın "Yeni bakanın elindeki sorun listesi: Şehir Hastaneleri tam kabus" başlıklı yazısında, Memişoğlu'nun Koca'dan devraldığı sorunlar listesi yer aldı..

Memişoğlu'nun stratejik bir adım atarak, TBMM Sağlık Komisyonu üyelerini ve eski sağlık bakanlarını davet edip, öncelikli sorunlar listesi yaptığı iddia edildi.

ŞEHİR HASTANELERİ SORUNU

Bakan Memişoğlu'na aktarılan ortak sorunlardan biri şehir hastaneleriydi. Babacan, hastanelerin kötü yönetildiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

ÇÖZÜMDE 'ESKİYE DÖNÜŞ' SİNYALİ

Memişoğlu'nun danıştığı kişilerin çözüm önerisi ise eski sisteme dönüş oldu. Babacan, toplantılarda şunların dile getirildiğini aktardı: