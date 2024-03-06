İşte, yüksek tansiyon hastalığına karşı koruyucu su...

Gilaburu suyu, Kayseri ve çevresinde yetişen, kırmızı renkli küçük meyvelerden elde edilen bir içecektir. Gilaburu meyvesi, bağlık alanlarda bolca bulunur ve sonbaharda hasat edilir.

Meyveler su içinde bekletilip ezildikten sonra, suyu süzülerek içilmeye hazır hale gelir. Gilaburu suyu, kendine has bir tada ve kokuya sahiptir. Hem ev yapımı hem de ticari olarak satılan gilaburu suyu, pek çok sağlık faydası sunar. Bunlar şunlar:

Vücuttaki fazla suyu ve toksinleri atarak, böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Böbrek taşı ve kumu gibi sorunları önler veya tedavi eder.

Kan akışını hızlandırarak, kan basıncını düşürür. Yüksek tansiyon hastalığına karşı koruyucu etki gösterir.

Kötü kolesterol seviyesini azaltarak, kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi riskleri azaltır.

Antioksidan özelliği sayesinde, vücudu kanser gibi hastalıklara karşı korur. Hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanmayı geciktirir.

Cilt sağlığı için de faydalıdır. Ciltteki leke, sivilce, egzama gibi sorunları giderir. Cildi nemlendirir ve parlaklık verir.

Gilaburu suyu, ekşi bir tada sahip olduğu için genelde şeker ilave edilerek içilir. Ancak şeker miktarının fazla olmamasına dikkat etmek gerekir. Gilaburu suyu, tansiyon hastaları, zayıflamak isteyenler, çocuklar ve gençler için özellikle tavsiye edilir. Yaz aylarında gazlı içeceklere alternatif olarak da tüketilebilir. Gilaburu suyu, günde bir bardak içilmelidir. Fazla miktarda içmek mide bulantısına neden olabilir.



