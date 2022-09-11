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İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi

İYİ Parti’de görevden alınmasına rağmen istifa ettiğini açıklayan Yozgat İl Başkanı Metin Özışık için partinin ardından 81 il başkanı da ortak açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 12:21
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İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi? İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama

İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
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İYİ Parti’de görevden alınan Yozgat İl Başkanı Metin Özışık’ın "İstifa ettim" açıklamasının ardından partiden yapılan açıklamada "Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir" denildi.

Partinin ardından bir açıklama da 81 il başkanından geldi.

İYİ Parti’nin 81 il başkanları ortak yaptıkları yazılı açıklamada Özışık’ı yalanlarken, il başkanları toplantısında yaşananlar ve Metin Özışık’ın toplantıda yaptığı açıklamaya da dikkat çekildi.

İşte İYİ Parti İl Başkanları’nın açıklaması:

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