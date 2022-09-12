İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan: Sağlıkçılara 'hakkınız ödenmez' dediniz ve gerçekten de haklarını ödemediniz

İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, sağlık emekçileriyle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Son zamanlarda pandemi kahramanı cefakâr sağlık emekçilerimizin banka promosyonu ihalesine dair bir takım sorunları olduğunu, gerek sosyal medyadan gerekse çevremdeki sağlık emekçisi kardeşlerimden duyuyorum. Bize anlatılanlardan burnumuza pis kokular gelmektedir. Başta bu kurumların başına bu atamaları yapan siyasi irade olmak üzere, maaş promosyonu ihalesinde imzası olan tüm yetkililere çağrımdır. Pandemi döneminde balkonlardan alkışlattığımız vefakâr kahramanları artık rahat bırakın. Onları artık üzmeyin hakları ne ise verin.”

“ARADAKİ FARK NEREYE, KİMLERE GİTMİŞTİR?”

“İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2 Şubat tarihinde kendisini düşünerek yapmış olduğu ihalede, büyük çoğunluğu oluşturan hastane çalışanları da bu ihaleye dâhil edilmiş ve sağlık müdürlüğü kendi personeli için 11.300 TL peşin, diğer sağlık emekçileri için ise 9 ay sonra ödenmek üzere 8400 TL gibi bir ücret üzerine anlaşma yapmıştır. Bugün, 3.000 ila 3.500 TL emekli maaşı alanlar için dahi bankalar 8.000 TL promosyon ödemesi yaparken, sağlık müdürlüğünün iş bilmez idarecileri hastanede çalışan tüm sağlık emekçilerine 27 ay süre için 8.400 TL'yi reva görmüştür. Halbuki diğer illerde yapılan ihalelere baktığımızda sağlık emekçilerinin 35.000 TL ile 42.000 TL arasında değişen miktarlarda promosyon aldığını görmekteyiz. Peki ilimizdeki bu durumun müsebbipleri kimlerdir? Sinop'taki Sağlık çalışanlarımız neden diğer illerde ki gibi yüksek rakamlarda promosyan alamamıştır? Aradaki fark nereye, kimlere gitmiştir? Emekçilerimizin hakları peşkeş mi çekilmektedir? Bunları atayan siyasi irademi, giden sağlık müdürümü, ihalede çalışanları temsilen bulunan yetkili ama etkisiz yandaş sendikamı, diğer ihale komisyonu üyelerimi ya da hepsi mi sorumludur bu durumdan?

Biz bu beceriksizliklerinizi biliyoruz ama bu kadarına da rastlamamıştık. Yaptığınız bu yanlıştan bir an evvel dönün. Cefakar sağlık emekçilerini artık daha fazla üzmeyin. İhaleyi bir an evvel iptal edip yeniden ihale yaparak üzdüğünüz sağlık emekçilerinin haklarını teslim edin.”

“BURADAN SİNOP'TAKİ TÜM SAĞLIK PERSONELLERİMİZE SESLENİYORUM!”

“2023 seçimleri geldiğinde sizi satanları, haklarınızı koruyamayanları asla unutmayın ve sizler de onlara gerekli cevabı sandıkta verin! Biz bu ihalenin gizli kalan tarafları var ise eğer günü geldiğinde hepsini ortaya çıkartacağız. Sağlık emekçilerimize hakkınız ödenmez dediniz ve gerçekten de haklarını ödemediniz.

Promosyon paralarına dahi çöküyorsunuz.

Genel itibarı ile de Sinop ilindeki sağlık camiası o kadar sahipsiz ki uzun zamandan beri sağlık müdürü ataması yapılamamıştır. Ayrıca hastane başhekimi istifa etmiş yerine yeni atama yapılamamıştır. İlçelerde de müdür atamaları hala yapılamamıştır. Defalarca dile getirdik. Hastanelerde işlerin yürümediği ayan beyan ortadadır. Yozlaşmışlık ve liyakatsizlik had safhaya ulaşmıştır. Hemşehrilerimiz bu durumdan muzdariptir.

Değerli sağlık emekçileri biliyorum, sizler sesinizi çıkartamıyorsunuz ama biz sizler için daha önceleri nasıl ses olmuşsak, yine ses olmaya devam edeceğiz. Sizin sorunlarınıza kulağını tıkayan Ak Parti İl Başkanına Millet Vekiline ve hastane idarecilerine karşı daima yanınızdayız, hak ve hukuklarınızı korumaya devam edeceğiz...”