Japon heyetten Bakan Bayraktar’a ziyaret

Kaynak: AA
Japon heyetten Bakan Bayraktar’a ziyaret
Bakan Bayraktar, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası heyetiyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası Guvernörü Nobumitsu Hayashi ve heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

Bayraktar, gerçekleştirilen görüşmede, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik finansman başlıklarının masaya yatırıldığını ifade etti.

Bayraktar sosyal medya hesabından şu paylaşımı gerçekleştirdi:

"Halihazırda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı konusunda devam eden işbirliğimizi geliştirmek adına yapılabilecekleri ele aldık. Enerjide dönüşüm sürecinde elektrik şebekeleri, doğal gaz, madencilik ve nükleer enerji gibi alanlardaki olası iş birliği imkanlarını değerlendirdik."

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