İstiklal Marşı’nın okunmasını reddettiler. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde DEM Parti’nin adayı Ahmet Türk oyların yüzde 57,40’ını alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ahmet Türk’ün seçilmesinin ardından yapılan ilk Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında büyük bir skandal yaşandı. Dem Partililer, meclis toplantısında İstiklal Marşı okunması önerisini reddetti.

AKP’li Meclis üyeleri toplantının açılışında İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulması için önerge verdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Dem Parti grubu, “Gündemde böyle bir şey olmadığı” gerekçesiyle öneriyi reddetti.

Mardin’deki Meclis toplantısında ortaya çıkan skandal sosyal medyada büyük tepki çekti.

2019 YILINDA DA İSTİKLAL MARŞI TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Mardin’de 2019 yılında yapılan yerel seçimde HDP adayı olarak seçilen Ahmet Türk’ün o dönem başkanlık yaptığı ilk meclis toplantısında da İstiklal Marşı tartışması yaşanmıştı. AKP’li meclis üyelerinin İstiklal Marşı okunması talebi üzerine Ahmet Türk, Türk, bunun üzerine, "Başta söyleseydiniz. Bunu şey yapmanın, zora düşürmenin bir anlamı var mı? Belki unuttuk. Ama gerçekten bu bir provokasyondur, başka bir şey değil. Daha önce böyle bir uyarı yapsaydınız belki aklıma gelirdi. Sanki İstiklal Marşı'na karşıymışız gibi getirmeye çalışıyorsunuz, bu yanlıştır. Yoksa her zaman İstiklal Marşı'nı okuruz. Ama bu şekilde davranışın gerçekten hoş değil" şeklinde konuştu.

Devam eden tartışmalar sonrası İstiklal Marşı okunurken bazı HDP’liler eşlik etmedi.

Ahmet Türk seçildikten bir süre sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.

BAHÇELİ, AHMET TÜRK’ÜN TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTEMİŞTİ

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 2017 yılında ‘Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla hakkında açılan davada tutuklanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sağlık sorunları nedeniyle Ahmet Türk’ün tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu. Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı açıklamadan bir süre sonra Ahmet Türk tahliye edilmişti.