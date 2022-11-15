Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini hatırlatan muhalefet, Soylu’yu istifaya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ucunda Amerika varsa, geliriz, burada TBMM’de aldığımız kararlarla gereğini yaparız; eğer ucunda Amerika yok, Soylu bu şekilde ciddiyetsiz bir davranış içerisindeyse o zaman bu ülkenin Cumhurbaşkanı o İçişleri Bakanıyla ilgili gereğini yapmalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıyla ilgili tartışma çıktı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, saldırıyı kınayarak, saldırıya ilişkin iktidarı şöyle eleştirdi:

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış politikadaki tutarsızlıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına zarar vermeye devam etmekte. İktidarın politikaları ve söylemleri kendi içinde çelişkilidir; ABD'yle ilişkiler ve müttefiklik konusunda İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini mi esas alacağız, yoksa, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylem ve söylemlerini mi? İçişleri Bakanı ‘ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz’ açıklamasında bulunduktan bir gün sonra Cumhurbaşkanı, ABD'ye taziye için teşekkür ediyorsa İçişleri Bakanı terör saldırısının faili olarak ABD'yi işaret ettikten bir gün sonra Cumhurbaşkanı G20 zirvesinde ABD Başkanı ile el ele poz vermekten çekinmiyorsa devlet idaresinde bir ciddiyet ve rabıta sorunu vardır demektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, devlet yönetimi ciddiyet ister. Bilhassa hariciye ilişkileri iktidarın kendi içindeki çelişki ve çekişmelerine kurban edilemeyecek kadar değerlidir.

“CUMHURBAŞKANI GEREĞİNİ YAPMALIDIR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Bakan Soylu’yu saldırıyla ilgili eleştirerek, şunları kaydetti:

Biz Emniyet teşkilatımıza güveniyoruz, ülkemizin istihbaratına güveniyoruz fakat güvenmediğimiz kişi, onların koordinasyonunun başında olan İçişleri Bakanının tam da kendisidir. Peki, bunun örneklerinden bir tanesi nedir? İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyorsa ilk önce iktidarının kendi içinde bir değerlendirme yapması gerekir.

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir Bakanı böyle bir vahim terör olayından sonra ‘Bunun arkasında Amerika vardır ve onu lanetliyoruz’ diyorsa CHP Grubu adına derhâl kapalı oturum talep ederiz. Gelsin, burada, Amerika'nın olduğuna dair delilleri koysun. Boyutu ne olursa olsun, hangi ülke olursa olsun evlatlarımız için dünyada, başta Amerika da dâhil olmak üzere, hesap sormayacağımız hiçbir ülke yoktur.

"BÖYLE BİR CİDDİYETSİZLİK OLMAZ"

Öyle o sözü söyleyip ondan sonra AKP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Biden'ın taziyesini kabul ediyorsa o zaman bu aradaki çelişkiyi TBMM’ye ve milletimize açıklamak durumundadırlar. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz, böyle vahim bir olay karşısında böyle bir ciddiyetsiz tavır kesinlikle kabul edilemez.

Onun için biz bu terör olaylarının; ardı arkası kesilmeyen, bitmeyen terör olaylarının hesabını soracağız, hangi noktaya varılması gerekiyorsa o noktaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ucunda Amerika varsa, geliriz, burada TBMM’de aldığımız kararlarla gereğini yaparız; eğer ucunda Amerika yok, Soylu bu şekilde ciddiyetsiz bir davranış içerisindeyse o zaman bu ülkenin Cumhurbaşkanı o İçişleri Bakanıyla ilgili gereğini yapmalıdır. (ANKA)