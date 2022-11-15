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Yunan Bakan'dan Soylu'ya yanıt: Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez

Yunanistan Halkı Koruma Bakanı Theodorikakos, İçişleri Bakanı Soylu’nun “Yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı.” sözlerine "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez.” diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt Yunan Bakan'dan: Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez

Yunan Bakan'dan Soylu'ya yanıt: Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez
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Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. 

Yunanistan Halkı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ülkesinin Skai TV kanalına verdiği demeçte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir için kullandığı, "Yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı." ifadelerine yanıt verdi.

“YUNANİSTAN TOPRAKLARINDA TERÖRE İZİN VERMEZ”
Halk TV’nin aktardığı habere göre, Theodorikakos yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini reddederek, "Yunanistan'ın topraklarında teröre izin vermeyeceğini." söyledi.

“KİMSE ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARDAN GİREMEZ”
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden eKathimerini'de yer alan habere göre, "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez, bu nedenle Yunanistan topraklarında teröristleri asla kabul etmez." ifadelerini kullanan Yunan Bakan, "Yunanistan, nerede olursa olsun ve kime karşı yapılırsa yapılsın, ilke olarak her türlü terör eylemine karşıdır." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU NE DEMİŞTİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının failine ilişkin, "Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı." ifadelerini kullanmıştı.

Pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıdan kısa bir süre sonra ise terörist Ahlam Albashir yakalanmıştı.
 

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