İstinaf, TTB Başkanı Fincancı'ya verilen hapis cezasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fincancı’nın İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasına yönelik temyiz başvurusunu inceledi ve kararı onayladı.

Mahkeme, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık veya delil ve işlemlerde eksiklik olmadığına hükmetti. Daire, eylemin doğru bir şekilde tanımlandığını ve Fincancı’ya verilen hapis cezasının kanuni çerçevede uygulandığını belirtti. Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının itirazlarını geçersiz bulan daire, temyiz başvurusunu reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK terör örgütü ile bağlantılı bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Fincancı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı ve 27 Ekim 2022’de Ankara’da bir sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Fincancı’nın TSK’nın meşru müdafaa kapsamındaki yasal faaliyetlerini terör örgütünün yasadışı faaliyetleriyle eşleştirdiği belirtildi ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı’nın ikametgahının İstanbul’da olması ve soruşturmanın burada yürütülmesi nedeniyle yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı İstanbul’a gönderdi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı’yı “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Fincancı’nın gerçeği yansıtmayan ve örgüt tarafından servis edilen belirsiz görüntüler üzerinden TSK’yı karalamak amacıyla “örgüt propagandası” eylemine aktif olarak katıldığı belirtildi. Gerekçeli kararın ardından cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, temyiz için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.