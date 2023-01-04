﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesinin, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılan Fincancı'nın dosyasını inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirterek, Fincancı'nın avukatının itirazını reddetti. Daire, para cezası hükmünü hukuka uygun buldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BİMER'e yapılan ihbar üzerine sanık Şebnem Korur Fincancı'nın, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya bakan Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2021'de Fincancı'ya "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası vermişti.

Fincancı'nın avukatı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti.