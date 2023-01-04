4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle verilen para cezası hukuka uygun bulundu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:43
Takip Et

İstinaf Mahkemesi Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
+
Aa
-

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesinin, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılan Fincancı'nın dosyasını inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirterek, Fincancı'nın avukatının itirazını reddetti. Daire, para cezası hükmünü hukuka uygun buldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BİMER'e yapılan ihbar üzerine sanık Şebnem Korur Fincancı'nın, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya bakan Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2021'de Fincancı'ya "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası vermişti.

Fincancı'nın avukatı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Şakir
4.01.2023 15:47
İstina Mahkemesi değil.. İstinad Mahkemesi. Düzeltin bu yanlışlığı. Türkçe ve genel nilgisi bu kadar zayıf kim yazıyor bunları. Çok fazla oluyor haberimiz olsun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
6
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.