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Son dakika... Şebnem Korur Fincancı'ya tahliye

PKK'ya yakın televizyon kanalında, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle 27 Ekim'de tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:41
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Şebnem Korur Fincancı'ya tahliye

Son dakika... Şebnem Korur Fincancı'ya tahliye
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AA'da yer alan haberde, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Fincancı'nın "Silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Suçun basın yayın yolu aracılığıyla işlendiğine kanaat getirerek cezanın 3 yıl 3 aya çıkarılmasına hükmeden mahkeme, verilen cezanın sanık üzerindeki olası etkileri nedeniyle Fincancı'nın 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN
TTB Başkan Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle İstanbul'a göndermişti.

Fincancı'nın yargılanmasına başlanan 23 Aralık 2022'deki ilk duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

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M.M
11.01.2023 14:21
Aşk elden alınırsa kaftancıoğlu ve imamoğluna' da yasak gelir.. Aşklara dokunulmamalı..  
 
Hayri
11.01.2023 14:15
Bugün Fincancıya tahliye Kaftancıya beraat kararı çıktı duydunuz mu mhpliler seçim gününe kadar bu kararları unutur musunuz lütfen  
 
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