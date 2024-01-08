İstinat duvarından düşen cipte 3 yaralı

49 yaşındaki Gülten K.’nın sürdüğü cip Zahit Mahallesi Mamur Sokakta yokuş yukarı çıkarken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı geri gelmeye başladı ve 4 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düştü.

Kazada sürücü ile birlikte 28 ve 33 yaşlarındaki Oya Pelin B. ve Çimen K. yaralandı.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

Yaralılar sıkıştıkları araçtan kurtarılarak Devlet Hastanesine kaldırılırken araçta yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Çimen K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.