İstinat duvarının çökmesine kumlu önlem

İstanbul Maltepe’de bulunan bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine site sakinleri İBB ekiplerine bilgi verdi. Çökme riskine karşı ekipler, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek vererek önlem aldı. Alınan önlemin yetersiz kaldığını belirten çevre sakinleri ise tehlikeye dikkat çekti. Bariyer ve kumun kaldırımı kapatmasıyla yolda ilerlemek zorunda kalan yayalar da ikinci tehlike yaşadıklarını belirtti.

KAYNAK: DHA
İstinat duvarının çökmesine kumlu önlem

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'de bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine site sakinleri İBB ekiplerine bilgi verdi. Çökme riskine karşı ekipler istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek yaparak önlem aldı. Çevredeki okullarda okuyan öğrenciler ise beton bariyer ve kumun kaldırımı kapatması nedeniyle yolda ilerlemek zorunda kalıyor. Duvarın saçtığı tehlike kadar yayaların yolda yürümesi de kaza riski doğuruyor.

"BURADA ÇOK KAZA OLUYOR. ÇOCUKLAR YÜRÜRKEN ZORLUK ÇEKİYOR"
Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, "Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Nedenini biz de bilmiyoruz yani. Buranın çatladı duvarı. Yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor. Çocuklar yürürken zorluk çekiyor. Koca çocukları almak zorunda kalıyoruz. Halbuki gelebilirler güvenli olsa. Problem yani. Hep bu yolu kullanıyoruz. 2 tane okul var. Hem ortaokul var hem lise. Bu yüzden küçük oğlumu servise vermek zorunda kaldım. Çünkü yürüyemiyorum bu yoldan" dedi.

"ÇOCUKLAR BURADAN GEÇEMİYOR. ZORLANIYORUZ"
Okuldan çıkıp evine giden bir öğrenci ise, "Çocuklar buradan geçemiyor. Zorlanıyoruz. Millet buradan geçerken korkuyor. Buradaki duvar biraz kaymış herhalde. Belediye de öyle bir şey yapmış. Çok da koruyucu falan değil. Korkuyoruz" diye konuştu.

Alınan önlemle ilgili İBB'den ise açıklama yapılmadı.

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