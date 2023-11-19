Çöken istinat duvarının çukuruna 4 araç düştü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 4 araç çöken çukura düşerken, olay yeri yakınında bulunan apartmanda oturanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

KAYNAK: DHA
Çöken istinat duvarının çukuruna 4 araç düştü

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış nedeniyle saat 21.30 sıralarında Vendimehmet 124'üncü sokak'ta istinat duvarı çöktü.

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Sokak üzerinde park halindeki 16 AJF 280, 16 AAB 62, 16 AGK 467 plakalı otomobil ile 16 U 3220 plakalı hafif ticari araç, çöken çukura düştü.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çökmenin meydana geldiği alanın yan tarafındaki 5 katlı binada oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkartılan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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