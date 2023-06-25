İstismarcı öğretmen serbest tacize uğrayan liseli kıza sürgün

İstanbul Kartal’daki Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’nde istismarcı öğretmen serbest tacize uğrayan liseli kıza sürgün yapıldı.

Birgün’den Umut Serdaroğlu’nun haberine göre; Öğrencisi Ş.V.’ye cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeni Hakan Çam dört ayda tahliye edildi.

Tahliyeye tepki gösteren Anne H. V., duruma “Şahıs, 9’uncu sınıfta kızımın sınıf öğretmeniydi. Benim kızım içine kapanık, sessiz sakin biri. Eşimle 4 sene önce ayrı yaşamaya başladık. Bu kişi de böyle özel sorunlarla ilgilenen öğretmenmiş gibi kızıma yaklaşıyor. 1 yıl boyunca kızımın güvenini kazanıyor, kızım da zaten sürekli öğretmenini anlatıp çok iyi anlaştıklarını bana söylüyor. Benim de aklıma o yüzden kötü bir şey gelmedi. Kızım 10’uncu sınıfa geçtiğinde ise artık Hakan Çam sınıf öğretmeni olmadığı için çok görüşmemeye başladılar” sözleriyle isyan etti.

İstismarın 27 Şubat’ta yaşandığını aktaran anne şöyle devam etti:

“Kızım koridordan geçerken şahıs onu harita odasına çağırıyor. Kızım soru sorarım diye çözemediği test sorularını alıp onları göstermeye gidiyor. Harita odasına girdiklerinde öğretmen kapıdan dışarıyı kontrol edip kapıyı kapatıyor. ‘Uzun süredir sana sarılamadım’ deyip daha kızım cevap veremeden kendine çekiyor. Sarıldıktan sonra istismara devam ediyor. Daha sonra kızıma ‘Yaptıklarımdan rahatsız oluyor musun?’ diye sormuş. Kızım o gece benim yanıma defalarca gelip yaşadıklarını anlatmak istedi ama anlatamadı. Ertesi günü ağlamaktan yüzü şiş bir şekilde yine yanıma gelip hiçbir şey söylemeden sarıldı. Daha sonra arkadaşının da tembihiyle rehber öğretmenleriyle konuşmuş ve ardından beni okula çağırdılar. Ben de olayı bu şekilde öğrendim.”

"KIZIMI BAŞKA ŞEHİRDE YAŞAYAN BABASININ YANINA GÖNDERECEĞİM"

Okul yönetiminin bu süreçte yanlarında olduğunu aktaran H.V., “Okul yönetimiyle birlikte olayı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıdık. Ardından ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla dosya savcılığa taşındı ve Hakan Çam tutuklandı. Ancak 4 ay sonra şartlı tahliye edilince ne yapacağımı bilemedim, çok tedirgin oldum. Kızımı başka bir şehirde yaşayan babasının yanına göndermeyi planlıyorum” dedi.

İstismarın bir eğitim kurumunda yaşandığının altını çizen H. V., “Bu olay bir toplu taşımada, parkta yaşanmadı. Bir okulda yaşandı. Öğretmenlere de güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Adalete, savcıya gerekeni yapacaklarına dair güvencim tam. Biz, istismar edilen bütün kız çocuklarının sesi olmak için savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Hakan Çam, cinsel istismarda bulunduğu 10’uncu sınıf öğrencisi Ş. V.’nin önce güvenini kazanmıştı.

Çam, bir süre geçtikten sonra Ş.V.’ye cinsel saldırıda bulunmuştu. Yaşananların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hakan Çam hakkında soruşturma açmıştı. Daha sonra “cinsel istismar” uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Çam, 21 Haziran’da ise şartlı tahliye edilmişti. İstismarcı öğretmenin serbest kalmasının ardından ise anne H.V. çocuğunun güvenliğinden korktuğu için kızını başka bir ile gönderme kararı aldı.