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  • İsveç'in Ankara Büyükelçisi Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren ifadeler nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren ifadeler nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, devlet televizyonunda yayınlanan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren ifadeler kullandı iddiası ile Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:17
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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren ifadeler nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren ifadeler nedeniyle Dışişlerine çağrıldı
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İsveç'te devlet televizyonunda yaşanan skandala karşı Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak olayla ilgili Türkiye'nin tepkisi dile getirildi.

Herrström’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

(Kaynak: AA)

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