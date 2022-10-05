İsveç'in Ankara Büyükelçisi Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren ifadeler nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

İsveç'te devlet televizyonunda yaşanan skandala karşı Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak olayla ilgili Türkiye'nin tepkisi dile getirildi.
Herrström’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
(Kaynak: AA)
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