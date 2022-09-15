Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak para saymışlardı: Video çekenlere soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşım nedeniyle TCK’nın 299. maddesi kapsamında, 13.09.2022 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup adli kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketini kullanan sosyal medya kullanıcıları para sayarken arkalarından aniden Erdoğan'ın portresi beliriyordu. Kullanıcılar o esnada panikleyip, paralarını saklamaya çalışıyorlar. Akıma kısa sürede binlerce kişi katılırken, videolar yüz binlerce kez izlendi.