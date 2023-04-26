İsveç’in fırlattığı araştırma roketi Norveç’e düştü

İsveç, Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan bir araştırma roketinin arızalanması sonucu Norveç topraklarına düştüğünü açıkladı.

İsveç’in fırlattığı araştırma roketi Norveç’e düştü

İsveç’in fırlattığı bir araştırma roketi Norveç topraklarına düştü. İsveç’in kuzeyindeki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan TEXUS-58 roketi, sıfır yerçekiminde deneylerin yapıldığı 250 kilometre yüksekliği ulaşmasının ardından yaşanan arıza nedeniyle Norveç topraklarına düştüğü açıklandı.

İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından yapılan açıklamada, roketin planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında Norveç topraklarının 15 kilometre içinde yer alan bin metre yükseklikte ve yerleşim yerine 10 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgeye düştüğü ifade edildi. Norveç hükümetin söz konusu arıza konusunda uyarıldığını aktaran SSC, roketin taşıdığı yükün iyi durumda olduğunu ve helikopterle Esrange'e geri nakledildiğini ifade etti.

Esrange Uzay Merkezi Roket ve Balon Operasyonları Başkanı Marko Kohberg yaptığı açıklamada, "Bu, ciddiye aldığımız bir sapma. Şimdi roketin neden nominalden daha kuzeybatıya uçtuğunu araştırıyoruz. Nedeni hakkında açıklama yapmak için henüz çok erken ve mevcut soruşturmadan daha fazla bilgi bekliyoruz" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise yaptığı açıklamada, "Norveç makamları, sınırın Norveç tarafındaki herhangi bir izinsiz faaliyeti çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanarak, herhangi bir enkaz kaldırma çalışması için Norveç’ten onay alınması gerektiğini vurguladı.

(İHA)

aw877863-03.jpg

aw877863-02.jpg

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız Güncel
Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız
Zeytinliği yakanlara hapis yok. Ağaçları yakanlar 800 TL ile yırttılar Güncel
Zeytinliği yakanlara hapis yok. Ağaçları yakanlar 800 TL ile yırttılar
Redmi 12’nin özellikleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Redmi 12’nin özellikleri belli oldu
Uzmanı açıkladı: Şimdiki bebekler şanslı aşıyla korunuyorlar Sağlık
Uzmanı açıkladı: Şimdiki bebekler şanslı aşıyla korunuyorlar
İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar Dünya
İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar
Dolardan sonra altında da çift fiyat Ekonomi
Dolardan sonra altında da çift fiyat
Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 460 kişinin öldüğünü açıkladı Dünya
Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 460 kişinin öldüğünü açıkladı