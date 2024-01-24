Yılmaz Özdil İskandinav ülkelerinin sadece 1 köprüsünü 1 de tünelini anlattı. Dinledikçe nasıl hüpletildiğinizi öğreneceksiniz

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, İsveç ve Danimarka’yı birbirine bağlayan Öresund Boğazı’nın üzerindeki Öresund Köprüsü ve bizdeki Yavuz Sultan Selim köprüsünü kıyasladı.

Öresund Köprüsü’nün 12 km uzunluğunda olduğunu, 8 kilometresinin köprü 4 kilometresinin tüneller oluştuğunu belirten Özdil bu tünelin 4 milyar dolara mal olduğunu belirtti. Bu köprü yapılırken harcanan miktarı da söyleyen Özdil, “Öyle müteahhite geçiş garantisi falan da yok” ifadelerini kullandı.

TAM 4 KAT KÜÇÜK AMA AYNI PARAYA YAPILDI

Bu köprüyü Türkiye’deki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile karşılaştıran Özdil, sadece 2 kilometre uzunluğunda olan bu köprünün, Öresund Köprüsü'nden tam 4 kat daha küçük olduğunu belirtti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yapılırken aynı paranın harcandığını ancak bu köprünün 6 km daha kısa olduğunu ve tünelinin olmadığının da altını çizdi.

BİR KIYASLAMA DAHA

Özdil, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili olarak “Bu köprüden geçsek de geçmesek de müteahhidin cebine her gün 135 bin araç geçmiş gibi garanti para koyuluyor.” dedi.

Bu karşılaştırmanın ardından Norveç’teki dünyanın en uzun karayolu olan 24 kilometrelik Laerdal Tüneli ve Türkiye’deki Avrasya Tüneli’ni de karşılaştıran Özdil, iki tünelinden büyük olanının 1 milyar dolara mal olurken küçüğünün 1.2 milyar dolara denk geldiğini ancak küçük olan Avrasya Tüneli’nin diğerinden 5 kat daha küçük olduğunu anlattı.

“5 KAT DAHA KÜÇÜK AMA DAHA PAHALIYA MAL OLDU”

Özdil konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en uzun tüneli sadece 1 milyar dolara mal oldu. Geçiş ücreti yok bedava geçiyorsun kardeşim. Bizim Avrasya Tüneli ise 5 km uzunluğunda yani Laerdal tünelinden 5 kere daha küçük. Tam 19 km daha kısa ama daha pahalıya mal oldu ve 1.2 milyar dolara mal oldu. Üstelik hem giderken para ödüyorsun hem gelirken para ödüyorsun. 2 defa para ödüyorsun yani. Geçsek de geçmesek de müteahhitin cebine her gün 68 bin araç geçmiş gibi garanti para koyuyor.

'İflas etti' denilen İskandinav ülkeleri işte bu ama hayatı boyunca bir pasaport sahibi bile olmadan, bir kez olsun yurt dışına çıkmayan insanlarımız uzaya şaşırıyor. ‘Hamdolsun’ diyor, ‘Teee uzaya gittiniz’ diyor. Türkiye'de 80 milyon kişi Edirne'den dışarıya adımını atmış değil ha. ‘Uzaya gittiniz’ diyen AKP işte buna güveniyor.