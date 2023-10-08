İsveç’te skandal görüntüler: Terör örgütü yandaşları eylem yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK/YPG yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar atarak polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptı.

KAYNAK: AA
İsveç’te skandal görüntüler: Terör örgütü yandaşları eylem yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütünü simgeleyen paçavralarla örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak İsveç Meclisi’ne kadar yürüdü.

İsveç'in NATO'ya üye olmasına karşı pankartlar taşıyan PKK/YPG yandaşları, Türkiye ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.

İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşlerini engelsiz tamamlamaları için önlem alarak güzergahtaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.

İsveç'te skandal görüntüler: Terör örgütü PKK/YPG yandaşları eylem yaptı - 1

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İsveç Meclisi’nin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclis’in önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı yakması yer almıştı.

İsveç'te skandal görüntüler: Terör örgütü PKK/YPG yandaşları eylem yaptı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçisi, PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söylemiş ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Terör yandaşları, 30 Eylül'de ise Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanmış ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.

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