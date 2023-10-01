İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden Türkiye karşıtı gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.
Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar attı. Polis gözetiminde İsveç Meclisine doğru yürüyüşe geçen terör yandaşları "NATO'ya hayır" sloganları attı.
İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşüne engel olunmaması için önlem ve yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.