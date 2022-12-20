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Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun verecek

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:10
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İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü firari şüphelisi Bülent Keneş hakkında son kararı bakanlar kurulu verecek

Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun verecek
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Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.

Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

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