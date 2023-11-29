İsveç’ten NATO açıklaması. 'Türkiye onaylayacak'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci ve son gün oturumu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brüksel’deki NATO Karargahı’nın girişinde soruları yanıtlayan Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylamasını beklediğini söyledi.

Billström, “Dün Meslektaşım Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili bir görüşmem oldu. Bana onayın birkaç hafta içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Bir tarih vermedi ancak ‘birkaç hafta içinde' dedi. İsveç'in NATO protokolünün onaylanmasının haftalar içinde yapılmasını bekliyor. Dün bana böyle söyledi” ifadelerini kullandı.