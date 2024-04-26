İsveç'ten Türkiye'ye yerleşen genç kadına sosyal medyadan tepki: "Git ülkemizden!"

İsveç'te yaşayan bir genç kadın, sıkıldığını söyleyerek Türkiye'ye yerleşme kararı alınca, sosyal medyada tartışma yarattı. Türkiye'ye yerleşen genç kadına, "Git ülkemizden!", "Defol git Türkiye'den!" gibi sert tepkiler geldi.

Sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından genç kadın, kendini çektiği bir video ile açıklamaya çalıştı. Videoda, "Sizi anlıyorum ama katılmıyorum. Bir ülkeye gittiğinizde yapmanız gereken iki şey var. Birincisi, kendi ülkenizdeki gibi yaşamak, ikincisi topluma uyum sağlamak. Ama bunları yapmazsanız, o ülkede suç işlerseniz, dilini öğrenmezseniz, kültüre uyum sağlamazsanız gitmelisiniz" dedi.

Genç kadının bu açıklaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Kimileri genç kadına destek verirken, kimileri ise Türkiye'ye yerleşen yabancılara yönelik eleştirilerini sürdürdü.