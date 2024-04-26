İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı

İran'da seyahat eden bir Türk kadını, sandaletini çıplak ayakla giydiği için ahlak polisleri tarafından uyarıldı. Türk kadın, İran'ın sıkı ahlak kurallarıyla karşılaşarak şaşkınlığını dile getirdi. Ahlak polislerinin sandaletle çıplak ayak giymenin ahlaka aykırı olduğunu belirtmesi üzerine kadına çorap giymesini söylediği öğrenildi. Kadın, İran'daki ahlak kurallarının beklediğinden daha sıkı olduğunu ifade etti. Ayrıca, takside başını açtığı için de polislerin taksinin şoförüne ceza kestiğini aktardı.