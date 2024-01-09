İsveç'ten vatandaşlarına şok çağrı: Savaşa hazırlanın

Kaynak: Haber Merkezi
İsveç'ten vatandaşlarına şok çağrı: Savaşa hazırlanın
İsveçli yetkililer, Rusya ile artan gerilimden dolayı vatandaşlarına 'savaşa hazır olun' çağrısında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşın bölgeye sıçramasından korkuluyor. Özellikle İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinden sonra Rusya'nın hedefine giren İsveç'ten vatandaşlarına şok bir çağrı yapıldı.

Ülkede düzenlenen büyük bir konferansa katılan delegeler, katılımcılara yaptıkları konuşmada Rusya ile büyük bir savaşa hazır olmalarını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da bu uyarıyı yineleyerek, Ukrayna'nın Rusya ile yaşanan çatışmada "Avrupa'nın kalkanı" görevi gördüğünü söyleyerek "savaş başımıza da gelebilir" dedi.

Başbakan Ulf Kristersson da geçtiğimiz günlerde, Letonya'da Rusya'ya karşı konuşlanmış 2 bin Kanada askerine takviye olarak 800 İsveç askerinin de konuşlanacağını açıklamıştı.

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