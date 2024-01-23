Meclis’ten İsveç'e NATO vizesi. Genel Kurul'da kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi.

Genel Kurul’da 346 milletvekili oy kullandı. Milletvekillerinden 287'si kabul, 55'i ret oyu verdi. 4 vekil ise çekimser kaldı.

İsveç’in NATO üyeliğine AKP, CHP, MHP, Gelecek ve DEVA 'Evet' derken İYİ Parti, DEM, TİP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ise 'Hayır' dedi.

Böylelikle İsveç'in bir yılı aşkın süredir devam eden NATO'ya üyelik süreci Türkiye adına sonlandı. İsveç, Macaristan’dan da onay alması halinde NATO'ya kabul edilecek.

“NATO'YA TAM ÜYE OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK”

TBMM’den çıkan onayın ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.