İsyan eden yeni gelin Esra Ezmeci'den yardım istedi

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor.

*Kocam 8 *yıl önce biseksüelmiş beynimde bitti diyor inanayım mı? 2 çocuğumuz var affet diyor.

-Bu durumlar çoğunlukla kafada bitirilmekle yok olan şeyler değil. Ama kendisi öyle olduğunu söylüyor ve bu konuda ısrarcı ise bir şans verilip akışa bırakılabilir.

*Kaynanam devamlı çekmece karıştırıyor muska koyup güzel iç çamaşırlarımı kendine alıyor.

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