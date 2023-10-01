Esra Ezmeci'ye gelen kaynana itirafı şok etkisi yarattı. Okurken ağzınız açık kalacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türkiye’nin en çok tanınan psikologlarından olan Esra Ezmeci, çıkardığı kitaplarla geniş kitlelere hitap ediyor. Eserleri çok satanların arasında yer alan Beyaz TV’de Esra Ezmeci ile Sil Baştan programıyla ekranlarda boy gösteriyor.

Instagram’da 6.2 milyon takipçisi bulunan Ezmeci, ilişkiler üzerine paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendiriyor. Bu konularda onlara tavsiyelerde bulunan Esra Ezmeci, çeşitli konferans ve panellere katılarak vatandaşlarla da bir araya geliyor.

Esra Ezmeci, sosyal medyadan düzenli olarak kendisine sorulan soruları yanıtlıyor. Ayrıca takipçilerinden gelen itiraflar hakkında da değerlendirmeler yaparak tavsiyeler verip doğru şeyleri yapmasını sağlıyor.

Son olarak bir takipçisi Esra Ezmeci’ye yaşadığı durumu anlatarak tavsiye istedi. İsmi bilinmeyen takipçisi Ezmeci’ye, “Kayınvalidem genç erkekleri eve alıyor. Zincirleri, kelepçe fantezileri var. Eşime söyleyemiyorum” diye yazdı.

Esra Ezmeci, takipçisine bu konuda cevap verdi. Ezmeci, takipçisinin kaynanası ile konuşması gerektiğini belirterek, “Önce kayınvalidenizle konuşmanız daha doğru olur” dedi.