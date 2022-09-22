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Oğuzhan Uğur'dan kehanet gibi yorum

Sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı programlarla olduğu kadar gündeme dair paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur, bu defa zimmetine para geçiren ve yurt dışına kaçan icra dairesi müdürü hakkında kehanet gibi bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 01:13
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Oğuzhan Uğur'dan zimmetine para geçiren icra müdürüyle ilgili çarpıcı tweet

Oğuzhan Uğur'dan kehanet gibi yorum
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Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği ortaya çıktı.

Olay H.Ç'nin birkaç gün işe gitmemesiyle anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN YORUM GELDİ

Sadece yaptığı programlarla değil aynı zamanda gündemde öne çıkan haberlere dair yorumlarıyla da dikkat çeken Oğuzhan Uğur, bu haberi de pas geçmedi ve Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybına da gönderme yaparak "1 milyon dolar bile etmiyor. Bir yıl sonra döner" yazdı.

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