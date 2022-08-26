İcra borçları düzenlemesinde yeni detaylar. Alt sınır kaç lira oldu

Dar gelirlilere yönelik destek paketine ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşların yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre destek paketi, toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak ve ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.

15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak ve 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelecek