İtalya 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteciyi kabul edecek

Kaynak: İHA
İtalya 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteciyi kabul edecek
İtalya hükümeti, önümüzdeki 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteci ve sığınmacıyı ülkesine kabul edecek.

İtalya’dan Libya’daki mülteci ve sığınmacılar konusunda dikkat çeken bir adım geldi.

İtalya hükümeti, BM Mülteci Ajansı (UNHCR) ile yaptığı anlaşmaya göre, önümüzdeki 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteci ve sığınmacıyı ülkesine kabul edecek.

Dün UNHCR tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın “Yüksek koruma ihtiyacıyla karşı karşıya olan mülteci ve sığınmacılar için kritik adım” olduğu aktarılarak tahliyenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, tahliye için koruma ihtiyacı en yüksek seviyede olan kişilerin seçileceği ve ajansın ortaklarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.

UNHCR, insani yardım koridorları açarak ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletme konusunda diğer ülkeleri de İtalya’yı örnek almaya çağırdı.

UNHCR ile yapılan bu son anlaşma, İtalya’nın Libya’dan gelen bin 300 mülteci ve sığınmacıyı tahliye ettiği yeniden yerleştirme girişimlerinin bir uzantısı olarak nitelendiriliyor.

Son Haberler
Ukrayna'dan flaş savaş adımı Dünya
Ukrayna'dan flaş savaş adımı
O damar asla tıkanmamalı Sağlık
O damar asla tıkanmamalı
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu Spor
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor... Gündem
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor...
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu Sağlık
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi Dünya
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi