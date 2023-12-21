İtalya 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteciyi kabul edecek

İtalya’dan Libya’daki mülteci ve sığınmacılar konusunda dikkat çeken bir adım geldi.

İtalya hükümeti, BM Mülteci Ajansı (UNHCR) ile yaptığı anlaşmaya göre, önümüzdeki 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteci ve sığınmacıyı ülkesine kabul edecek.

Dün UNHCR tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın “Yüksek koruma ihtiyacıyla karşı karşıya olan mülteci ve sığınmacılar için kritik adım” olduğu aktarılarak tahliyenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, tahliye için koruma ihtiyacı en yüksek seviyede olan kişilerin seçileceği ve ajansın ortaklarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.

UNHCR, insani yardım koridorları açarak ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletme konusunda diğer ülkeleri de İtalya’yı örnek almaya çağırdı.

UNHCR ile yapılan bu son anlaşma, İtalya’nın Libya’dan gelen bin 300 mülteci ve sığınmacıyı tahliye ettiği yeniden yerleştirme girişimlerinin bir uzantısı olarak nitelendiriliyor.