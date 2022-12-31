Putin dövmeli Rus baletin gösterisine izin verilmedi

Tiyatronun internet sitesinde yapılan açıklamada, Rus dansçı Sergei Polunin'in 28-29 Ocak tarihlerinde Milano'daki Arcimboldi tiyatrosunda sahneleyeceği gösterinin sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Polunin, ilk olarak 2019'da sahnelenmesi planlanan ancak COVID-19 salgını nedeniyle defalarca ertelenen "Rasputin - Dance Drama" balesinde yer alacaktı.

Arcimboldi tiyatrosu, "mevcut gerilim ve tehdit iklimi göz önüne alındığında" gösterinin iptalinin "siyasi ve ahlaki bir sorumluluk eylemi" olduğunu ifade etti. Tiyatronun e-posta ve sosyal medya yoluyla çok sayıda olumsuz içerikli mesaj aldığı belirtildi.

Kararın sanatçının şirketiyle anlaşmaya varılarak alındığını belirten Arcimboldi, Ukrayna'daki savaşa kesinlikle karşı olduklarını bildirdi. Rus muhalif grup Pussy Riot ve Ukraynalı sanatçıların gösterilerinin sahnelendiği kaydedildi.