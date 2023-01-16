Merih Demiral'a büyük destek. Atalanta Salernitana'ya 8 gol attı

İtalya Serie A'da tarihe geçen bir maç oynandı. Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Salernita'yı 8-2 yendi.
Karşılaşmayı çok sayıda Türk de izledi. Oyuna 58. dakikada giren milli futbolcumuz Merih Demiral, Türk seyircilerin tezahüratlarına yanlarına giderek karşılık verdi.
Maçı Atalanta 8-2 kazandı.
Atalanta'nın gollerini Ademola Lookman (2), Jeremie Boga, Giorgio Scalvani, Teun Koopmeiners, Rasmus Winther Hojlund, Ederson ve Nadir Zortea attı.
Salernitana'nın golleri ise Boulaye Dia ve Hans Nicolussi Caviglia'dan geldi.
Atalanta puanını 34'e yükseltti. 6 maçtır kazanamayan Salernitana ise 18 puanda kaldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.