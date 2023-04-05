6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İtalya'da 3 kulübe polis baskını

İtalyan mali polisi, Roma, Lazio ve Salernitana kulüplerinde arama yaptı

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 23:01
Takip Et

İtalya'da 3 kulüpte polis araması

İtalya'da 3 kulübe polis baskını
+
Aa
-

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Lazio ve Salernitana'nın kulüp binalarında aramalar yaptığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında mali polis ekipleri, Roma, Lazio ve Salernitana takımlarının kulüp binalarında aramalar gerçekleştirdi.

Aramalara gerekçe olarak gösterilen savcılık talimatının arkasında, söz konusu kulüplerin 2017 ile 2021 arasındaki 4 sezonluk süreçte yaptıkları futbolcu transferlerine atıf olduğu belirtildi.

Soruşturmada özellikle hangi transferlerin inceleme altında olduğuna dair bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Bu arada, Salernitana kulübü de basında çıkan arama haberlerini doğrularken, kulübün mevcut kurumsal yapısının değil mülkiyet değişikliğinden önceki dönemin incelendiğini, yargıyla iş birliğine açık olunduğu ifade edildi.

İtalya'da daha önce, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021'de Juventus'a yönelik başlattığı Prisma soruşturması çerçevesinde siyah-beyazlı kulübün Torino, Milano ve Roma’daki binalarında farklı zamanlarda aramalar yapılmıştı.

İtalya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği, söz konusu soruşturmada çıkan bulgular doğrultusunda sportif açıdan Juventus'a sezon ortasında 15 puan silme cezası vermişti. Bu cezaya itiraz eden Juventus hakkındaki bu süreç ve adli süreç ise devam ediyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
5
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
7
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.