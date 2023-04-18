İtalya’da bir kişiyi öldüren ayının sonunu mahkeme belirleyecek

İtalya'da yaklaşık iki hafta önce bir kişiyi öldüren ve o günden beri aranan bir ayı, tuzakla yakalandı.

İtalya’da bir kişiyi öldüren ayının sonunu mahkeme belirleyecek

5 Nisan'da kuzeydeki Trentino bölgesinde koşu yaparken ayı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki Andrea Papi, modern İtalya tarihinde bir ayı tarafından öldürülen ilk kişi olarak kaydedildi.

Olayın ardından Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, Papi'yi öldüren ayının öldürülmesi kararı almıştı. Ancak bu karar, hayvan hakları eylemcilerinin tepkisiyle karşılaştı ve daha sonra idari mahkeme tarafından durduruldu.

Ayının kaderi, 11 Mayıs'ta yine mahkeme kararıyla belirlenecek.

Bu arada, JJ4 kod adlı 17 yaşındaki dişi ayı, üç yavrusuyla birlikte bir meyveli tuzak sayesinde yakalandı.

Ayı, aynı bölgedeki bir dağ faunası koruma merkezine götürüldü.

JJ4, boz ayı nüfusunu artırmak amacıyla 2000 ve 2001 yıllarında Slovenya'dan İtalya'ya getirilen iki ayının yavrusu.

Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Fugatti, AB projesi olan "Life Ursus" kapsamında bölgedeki ayı sayısının 50'ye çıkarılması hedeflendiğini ancak bugün bu sayının 100'ü aştığını söyledi.

Fugatti, bölgenin en az yarısının başka bir yere transfer edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Fugatti, JJ4 kod adlı ayının 2020'de de iki kişiye saldırdığını ve o dönem ayının bölgeden uzaklaştırılması taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı