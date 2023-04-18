İtalya’da bir kişiyi öldüren ayının sonunu mahkeme belirleyecek

5 Nisan'da kuzeydeki Trentino bölgesinde koşu yaparken ayı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki Andrea Papi, modern İtalya tarihinde bir ayı tarafından öldürülen ilk kişi olarak kaydedildi.

Olayın ardından Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, Papi'yi öldüren ayının öldürülmesi kararı almıştı. Ancak bu karar, hayvan hakları eylemcilerinin tepkisiyle karşılaştı ve daha sonra idari mahkeme tarafından durduruldu.

Ayının kaderi, 11 Mayıs'ta yine mahkeme kararıyla belirlenecek.

Bu arada, JJ4 kod adlı 17 yaşındaki dişi ayı, üç yavrusuyla birlikte bir meyveli tuzak sayesinde yakalandı.

Ayı, aynı bölgedeki bir dağ faunası koruma merkezine götürüldü.

JJ4, boz ayı nüfusunu artırmak amacıyla 2000 ve 2001 yıllarında Slovenya'dan İtalya'ya getirilen iki ayının yavrusu.

Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Fugatti, AB projesi olan "Life Ursus" kapsamında bölgedeki ayı sayısının 50'ye çıkarılması hedeflendiğini ancak bugün bu sayının 100'ü aştığını söyledi.

Fugatti, bölgenin en az yarısının başka bir yere transfer edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Fugatti, JJ4 kod adlı ayının 2020'de de iki kişiye saldırdığını ve o dönem ayının bölgeden uzaklaştırılması taleplerinin reddedildiğini belirtti.