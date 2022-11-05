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Korkunç helikopter kazası. Kurtulan olmadı

İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 20:46
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İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında bir aile ve mürettebat hayatını kaybetti

Korkunç helikopter kazası. Kurtulan olmadı
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Telsiz bağlantısının kopmasıyla başlayan arama kurtarma çalışmalarında helikopterdeki herkesin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik tespit çalışması sonucu öğrenilen bilgiye göre helikopterde tatil için gelen 4 kişilik bir Sloven aile İtalyan doktor ve 2 mürettebat bulunuyordu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi.

Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı. Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi. Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu.

Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi. İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)

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