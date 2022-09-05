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Irak'ın kuzeyinde helikopter kazası: 1 Şehit

MSB tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kaldığı; iniş sırasında helikopterde olan 7 personelin kurtarıldığı birinin ise arandığı açıklanmıştı. 1 askerimizin şehit olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:16
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:35
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Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü. 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde helikopter kazası: 1 Şehit
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİDİN ORDU'DAKİ AİLE EVİNE HABER VERİLDİ

Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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Sedat
5.09.2022 14:28
Bu aslanlar ülke savunması için canlarıyla mücadele verirken ülke sınırları kevgire çevrilirken malum cenahın sesi çıkmıyor Şehidimize Rahmet ailesine sabır diliyorum.  
 
Dündar oğuz
5.09.2022 14:27
Allah rahmet eylesin onların sayesinde güvendeyiz  
 
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