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Son Dakika... MSB: Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir helikopter kaza kırıma uğradı

MSB tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kaldığı; iniş sırasında helikopterde olan 7 personelin kurtarıldığı birinin ise arandığı açıklandı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 01:48
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 02:11
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MSB: Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir helikopter kaza kırıma uğradı

Son Dakika... MSB: Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir helikopter kaza kırıma uğradı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve kaza kırıma uğradığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" denildi.

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