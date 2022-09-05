Son Dakika... MSB: Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve kaza kırıma uğradığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" denildi.