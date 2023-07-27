İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

İtalyan basınındaki haberlere göre, Sicilya Adası başta olmak üzere Puglia ve Kalabriya bölgeleri ile Sardinya Adası'ndaki orman yangınları ve itfaiye ekiplerinin bu yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sicilya Adası'nın batısında Palermo kenti yakınlarında çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları bugün de devam ederken, ekipler yangın söndürme uçakları ve helikopterle pek çok yerde müdahalede bulundu.

Ada'nın doğusundaki Katanya kenti yakınlarında da Etna Yanardağı Milli Parkı sınırları içinde kalan kırsal alanda gece saatlerinde çıkan yangın, yer yer A18 otoyoluna da sıçrarken, otoyollardan sorumlu kurum ANAS, Ada genelindeki yollarda yangın tehlikesinin geçtiğini ve ulaşımın sağlandığını açıkladı.

YANGINLARA 6 BİN PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Yangınlarla mücadele edilen bölgelerden Puglia’da da Vieste yakınlarındaki yangın kontrol altına alınırken, Alta Murgia Milli Parkı'ndaki yangın büyüdü. Buradaki yangın nedeniyle Puglia Bölgesi, takviye itfaiye ekibi talep etti.

Ülkenin batısındaki Sardinya Adası'nda da Sassari kenti yakınlarındaki yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin, karadan ve havadan yangın söndürmeye yönelik müdahalesi sürüyor.

İtalyan İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Sicilya'daki yangınların kontrol altına alınması bakımından durumun iyiye gittiği ancak yine de Ada'daki durumun kritikliğini koruduğu bildirildi.

İtfaiye, Sicilya, Kalabriya, Puglia ve Sardinya'daki yangınlara 6 bin personel, 1500 araç, 14 yangın söndürme uçağı ve 2 de helikopterle yangınlara müdahale edildiğini kaydetti.

Diğer yandan yangınlarla mücadele eden Kalabriya Bölgesi'nde kırsal alanda yangın çıkarmaya çalışan bir kişi, güvenlik güçlerinin dronu sayesinde tespit edilerek yakalandı.

SİCİLYA'DA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİN PİLOTU SAĞ KURTULDU

Sicilya'nın doğusundaki Siraküza vilayeti sınırları içindeki orman arazisinde yangın söndürme faaliyetlerine katılan bir helikopterle akşamüzeri saatlerinde temasın kaybedildiği belirtildi.

Helikopterin düştüğü, pilotunun ise sağ olduğu kaydedildi. Helikopter pilotunun ailesini arayarak sağ olduğu bilgisini verdiği basına yansıdı.

BAŞBAKAN MELONİ'DEN "HÜKÜMET İMKANLARI SEFERBER ETTİ" MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde Facebook hesabından yaptığı paylaşımında, ülkesinin kuzeyindeki şiddetli dolu yağışı ve fırtına ile güney bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, bölgelerden gelen OHAL ilanına yönelik taleplerle ilgilendiklerini aktararak, "Son günlerde yaşanan yangınlar ve meteorolojik felaketler, İtalya’yı sınamadan geçiriyor. Hükümet, elindeki tüm imkanları seferber etti. İvedi ve etkili yanıtlar vermek üzere iş başındayız." ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu da bugün toplanarak, yaşanan acil iklim olayları karşısında inşaat ve tarım işçilerinin haklarının korunmasına yönelik kararnameyi onayladı.

İtalyan basını da ülkenin kuzeyinde şiddetli dolu yağışı ve fırtınadan etkilenen Lombardiya ve Veneto bölgeleri ile orman yangınlarından etkilenen Sicilya, Kalabriya ve Puglia için hükümetin "olağanüstü hal" ilan edebileceğini yazdı.