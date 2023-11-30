İtalya'da sokak sanatçısına Türkçe tepki verdi, bakın sonrasında neler oldu

İtalya'da gezen Türk turistler, 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' performansı sergileyen kişiye Türkçe tepki verince Türkçe cevap aldılar. İtalya Roma'daki sokak sanatçısının Türk çıkması herkesi şaşırttı

KAYNAK: Haber Merkezi
İtalya'da sokak sanatçısına Türkçe tepki verdi, bakın sonrasında neler oldu

İtalya'da gezen Türk turistler, 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' performansı sergileyen kişiye Türkçe tepki verince Türkçe cevap aldılar. İtalya Roma'daki sokak sanatçısının Türk çıkması herkesi şaşırttı

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