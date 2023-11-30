İlk defa doğum günü kutlanan 8 yaşındaki çocuğun duygulandıran tepkisi

8 yaşına kadar hiç doğum günü kutlanmayan, ilk kez okul arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan çocuğun sürprize verdiği duygusal tepki izleyenleri hüzünlendirdi
30 Kasım 2023 Perşembe
8 yaşına kadar hiç doğum günü kutlanmayan, ilk kez okul arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan çocuğun sürprize verdiği duygusal tepki izleyenleri hüzünlendirdi
8 yaşına kadar hiç doğum günü kutlanmayan, ilk kez okul arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan çocuğun sürprize verdiği duygusal tepki izleyenleri hüzünlendirdi