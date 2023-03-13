İtalya'da Egonu için skandal manşet

Ülkemizde Vakıfbank'ta forma giyen ünlü voleybolcu Egonu için İtalyan gazetesi skandal bir manşete imza attı.

Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu, uğradığı ırkçı saldırılar karşısında isyan etmiş, milli formayı giymeye ara verdiğini açıklamıştı.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi 24 yaşındaki Egonu'nun yıllık 1 milyon euroluk teklifi kabul ettiğini ve Milano'ya döneceğini yazdı.

La Gazetta Dello Sport "Egonu 1 milyon euro karşılığında İtalya'nın ırkçı olduğunu unutur" başlığını attı.

Gazetedeki haberde şu ifadeler yer aldı:

"Egonu, Vero Volley'nin teklif ettiği yaklaşık bir milyon avro karşılığında ırkçı İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Ne var biliyor musun sevgili Paola Egonu? Yuvana hoş geldin, savurgan, yani malını çarçur ettikten, bir süre sevgisizlik ve ideolojik sapmadan sonra doğru yola dönen evlat gibi hoş geldin diyoruz. Ama şimdi lütfen sadece kafanızda var olan ırkçı bir İtalya'ya yönelik öfkeyi durdurun. Her şeye ve daha fazlasına sahipken, hatta Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında İtalya'nın bayrak taşıyıcısıyken mağduru oynamayı bırakın.

Bu kadar yeter çünkü artık fikirlerinize verdiğiniz bedeli biliyoruz: Yılda bir milyon. Egonu'nun geri dönüşünü kutlayan ilk röportajında ​​hatasını kabul etmesini ve ırkçı olmayan bir ülkeyi gücendirdiği için özür dilemesini istiyoruz."