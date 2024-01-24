İtalyan değil Türk işi! Ankaragücü Karagümrük'ü nasıl yıktı? Volkan Aliakar yazdı

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İtalyan değil Türk işi! Ankaragücü Karagümrük'ü nasıl yıktı? Volkan Aliakar yazdı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü'nün ilk 11'de 5 İtalyan oyuncuyla sahaya çıkan Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı Volkan Aliakar yazdı.

Takım kadroları açıklandı, Karagümrük adeta İtalya Milli Takımı gibi.
Kalede Sirigu, stoperde Ceccherini, orta sahada Bertolacci-Paoletti ikilisi, sol forvet de Lasagna... Ankaragücü'nde de Macheda var etti mi sana 6 İtalyan! Serie A maçlarında bile bu kadar İtalyan aynı anda sahaya çıkmıyor! Peki Karagümrük adına bu durumun sahada bir karşılığı var mıydı? Yoktu.
Başlama düdüğü ile birlikte oyunun hakimi Ankaragücü'ydü. Topa sahip oldular, pozisyon buldular. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent temsilcisi aradığı gole de 24. dakikada kavuştu. Sol kanattan Cephas'ın getirdiği topta Karagümrük savunması uyudu, Ali Kaan Güneren altıpastan topa dokundu. Sirigu'nun çeldiği meşin yuvarlağı Ali Kaan tekrar tamamlayıp Ankaragücü'nü öne geçirdi.
39. dakikada ev sahibi adına dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Sakatlanan Efkan yerini Tolga Ciğerci'ye bırakınca Ankaragücü'nün de hızı kesildi.
Karagümrük ikinci yarıya Lasagna-Serdar Dursun değişikliği ile başladı. Serdar Dursun'un girişi konuk ekibin hücumdaki etkinliğini artırdı. Net fırsatlar yakalamaya başlayan Karagümrük kaleci Bahadır engelini bir türlü aşamadı.
61'de Karagümrük'ün İtalyan stoperi Ceccherini büyük bir hataya imza attı. Garip hareketlerle uzaklaştırmak istediği topu vatandaşı Macheda'ya kaptırdı ve o da skoru 2-0'a getirdi.
Bu gol Ankaragücü'nü rahatlattı, Karagümrük'ün moralini bozdu. Kalan bölümde konuk ekip baskılı gözükse de Ankaragücü Bajic ile iki net fırsat yakaladı, Sirigu farkın açılmasına izin vermedi.
Ankaragücü 2-0'lık skorla kazanıp çıkışını sürdürdü. Son 3 haftadan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarıp, 28 puana ulaştılar.
Karagümrük'ün işi zor. Son deplasman galibiyetlerini Ağustos 2023'te Başakşehir karşısında almışlardı. Üst üste 6. dış saha maçından da elleri boş ayrıldılar. 21 puanda kalan Şota Arveladze'nin ekibi, küme düşme tehlikesini ensesinde hissediyor.

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