İtalyan işi Milli Takım. Bir Montella filmi

Euro 2024 elemeleri grup maçında Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili Engin Kehale'den ilginç bir Montello yorumu geldi.

İtalyan işi Milli Takım. Bir Montella filmi

Editör: Ufuk Cingöz

Kuntz'un yerine A Milli Takım başına geçen Montella ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerek hızlı bir başlangıç yaptı.

Engin Kehale Hürriyet'teki "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi" başlıklı yazısında yeni Milli Takımı değerlendirdi.

İşte o yazı:

Bir teknik direktör olarak, oyuncularınızı kafanızdaki plana inandırdığınız derecede güçlüsünüzdür. Vincenzo Montella, Hırvatistan karşısında sadece maç önü açıklamalarıyla doğru orantılı bir oyun oynatmakla kalmadı. Aynı zamanda öğrencilerini ve kamuoyunu da kâğıt üzerindeki stratejisine ikna etti. Plan netti. Önde merkezi koruyarak, 6 oyunculu bir baskıyla topu Hırvatistan’ın beklerine yönlendirmek ve oyunu kalemizden uzak tutmak. Bu 6 oyuncuyu da ikiye bölmek lazım. Kerem-Barış Alper koşup rakip savunma hattının yerleşimini dağıtan ikili. Kalan 4’lü ise bozucu ve pasör oyuncuların kusursuza yakın bir karışımı. Bir adama özel iki cümle yazmak lazım... Transfer dönemi bittiğinde Fenerbahçe’nin zayıf karnı gibi gözüküyordu. Günler geçtikçe sadece takımının değil, Milli Takım’ın da vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Sertliği ve top kapma becerisi zaten elit seviyede. Pas tercihlerinde de mükemmel oynayınca, sahanın yıldızı oldu. Helal olsun sana İsmail Yüksek!

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