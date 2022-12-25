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Adana evinde 2 golle kazandı

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında mücadele etti.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 15:30
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Süper Lig'de Adana Demirspor konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Adana evinde 2 golle kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

Adana Demirspor'un gollerini 11. ve 43. dakikalarda Emre Akbaba atarken, Karagümrük'ün tek golünü 19.dakikada Fabio Borini kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 27 yaparak 3.sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 13 puanla 17. sırada küme düşme hattında bulunuyor.

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