İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Milan'ın gol makinesini istiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi dikkat çeken isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi gözünü Serie A’ya çevirdi.

FENERBAHÇE'DEN SANTIAGO GIMENEZ HAREKATI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin Milan’ın Meksikalı forveti Santiago Gimenez ile ilgileniyor.. Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferde yalnız olmadığı, bazı Premier League ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.

